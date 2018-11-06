بدء أعمال الصيانة والترميم الدورية في شجرة مريم

قال أحمد السيد مدير عام منطقة آثار شجرة مريم في المطرية، إن إدارة ترميم المنطقة بدأت أعمال صيانة جسم شجرة مريم الدورية حفاظًا عليها من أخطار التلف البيولوجي.





وأكد "السيد" أن الترميم يتم وفق أحدث الطرق التكنولوجية تحت إشراف متخصصي علم الترميم بوزارة الآثار بقيادة إيمان رياض مدير عام ترميم المطرية وعين شمس، وفوقيه أحمد فؤاد مدير عام إدارة ترميم منطقة شجرة مريم.



