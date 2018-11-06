ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بدء أعمال الصيانة والترميم الدورية في شجرة مريم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:35 ص
بدء أعمال الصيانة والترميم الدورية في شجرة مريم
بدء أعمال الصيانة والترميم الدورية في شجرة مريم
طباعة
حسام زيدان
 
قال أحمد السيد مدير عام منطقة آثار شجرة مريم في المطرية، إن إدارة ترميم المنطقة بدأت أعمال صيانة جسم شجرة مريم الدورية حفاظًا عليها من أخطار التلف البيولوجي.

وأكد "السيد" أن الترميم يتم وفق أحدث الطرق التكنولوجية تحت إشراف متخصصي علم الترميم بوزارة الآثار بقيادة إيمان رياض مدير عام ترميم المطرية وعين شمس، وفوقيه أحمد فؤاد مدير عام إدارة ترميم منطقة شجرة مريم. 

يذكر أن شجرة مريم هي شجرة أثرية تعتبر إحدى أهم محطات رحلة العائلة المقدسة في القاهرة، وتقع في حي المطرية، ويحيط بها بعض المعالم السياحية والأثرية مثل محكى الشجرة، وبانوراما الشجرة، والبئر الأثرية.
بدء أعمال الصيانة والترميم الدورية في شجرة مريم
المزيد عن: شجرة مريم الصيانة أخبار مصر آثار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 10:00:11 AM