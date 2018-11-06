حيل ذكية للاستفادة بمزايا "إنستجرام" بشكل أكبر

إذا كنت من مستخدمي تطبيق انستجرام هناك العديد من الحيل التي تساعدك على الاستفادة من التطبيق بشكل أكبر على كل من أندرويد و iOS، وفيما يلي نرصد لك بعض منها:





تغيير درجة الفلتر

عند نشر صورة على انستجرام يظهر للمستخدم مجموعة من الفلاتر المختلفة، التى يمكن الاختيار منها ما يناسبك، ولكن إذا قمت بالضغط على الفلتر مرة أخرى ستكون قادر على التحكم فى درجته ولونه بسهولة من خلال شريط التمرير.





إخطار من المستخدمين المفضلين

يمكنك ضبط إعدادات الإشعارات حتى ترى التنبيهات فقط عندما ينشر الأشخاص الذى تتابعهم وتفضلهم شئ جديد، لا يعمل هذا الخيار إلا مع المستخدمين الذين تتابعهم بالفعل، فقط قم بالذهاب لملف الشخص الذي تتابعه واضغط على النقاط الثلاث فى الزاوية العلوية اليسري، ثم اختر تشغيل الإشعارات للحصول على تنبيه للتحديثات الجديدة.





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