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براءة اختراع جديدة تسمح لـ"فيسبوك" بمعرفتك على من حولك!

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:25 ص
براءة اختراع جديدة تسمح لـفيسبوك بمعرفتك على من حولك!
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حصلت شركة "فيس بوك" على براءة اختراع، لمعرفة من ستقضي معه يومك بشكل منتظم لكي يتم اقتراحه كصديق عبر الفيسبوك.

وترغب الشركة فى استخدام أجهزة الاستشعار فى هاتفك للكشف عن الأشخاص القريبين منك فى حالات مختلفة، وقد تجمع هذه بيانات من الـ Bluetooth، أو الاتصالات التى تجرى حولك، ويمكن للشركة قياس قوة الإشارة أيضًا، ربما يكون الفيس بوك قادراً على معرفة ما إذا كنت ترقص مع شخص ما بفضل بيانات جيروسكوب الموجودة بالهواتف الذكية.

وفي تطبيق البراءة، تقول الشركة "تحت النهج التقليدي، عندما يريد المستخدم الأول العثور على مستخدم ثانٍ ضمن خدمة الشبكات الاجتماعية، يكون للمستخدم الأول عادة اسم المستخدم الثانى أو معلومات الاتصال به، وإذا كان غير قادر على معرفة هذه البيانات سيفشل فى إيجاده".

وتشير البراءة الجديدة إلى ثغرات واضحة تتعلق بالخصوصية والسلامة، إذ يمكن أن يكون الطرفان لا يريدان أن يجد أحدهما الآخر على الشبكة الاجتماعية، كما يمكن أن يتعرض الأطفال الذين يستخدمون هذه الخدمة للمخاطر من قبل المتحرشين جنسيا الذين يحاولون جمع المعلومات لكسب ثقة هدفهم.

وبالنظر إلى تاريخ فيس بوك المضطرب إلى حد ما والمتعلق بالبيانات، فإن البراءة الجديدة سيكون لها أيضًا آثارًا إذا كانت هناك مشكلات أمنية مستقبلية.
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