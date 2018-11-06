عاجل - السعودية | خبير أرصاد: اعتدال حراري "قبل أوانه" على مناطق المملكة

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توقّع ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏خبير الأرصاد حسن كراني، اليوم الثلاثاء، أجواءً غائمة على منطقة جازان المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية الغربية وشمالًا حتى منطقة مكة والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تصحب بزخات بردية.





وأشار كراني إلى أن الطقس سيكون غائمًا إلى غائم جزئيًّا على المناطق الوسطى والشرقية والشمال، خاصة الشمالية الشرقية مع خلايا ممطرة، لافتًا إلى اعتدال حراري "قبل أوانه" على كل الأجواء.





كانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت -في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم- هطولًا للأمطار الرعدية تصحب بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق (الشرقية، حفر الباطن، القيصومة، القصيم، الحدود الشمالية، حائل، الجوف، الرياض، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).





وتوقّعت الأرصاد كذلك تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال ووسط المملكة.



