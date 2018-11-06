موراي يحرز 48 نقطة في فوز ناجتس على سيلتيكس

أحرز جمال موراي 48 نقطة، ليقود دنفر ناجتس للفوز 115-107 على بوسطن سيلتيكس، في دوري كرة السلة الأمريكي، الليلة الماضية.





وأهدر موراي فرصة أن يصبح أول لاعب منذ كارميلو أنطوني يسجل 50 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة.





وفعلها أنطوني مرتين، وكانت المرة الأخيرة في السابع من فبراير/ شباط 2011 قبل أسبوعين على انتقاله إلى نيويورك نيكس.





وسجل كايري إيرفينج 31 نقطة لصالح سيلتيكس، الذي خسر الآن مباراتين على التوالي.





وأحرز ستيفن كوري وألفونسو مكيني رميتين ثلاثيتين خلال مسيرة من 14 نقطة متتالية في نهاية الربع الثالث، ليتفوق جولدن ستيت واريورز 117-101 على ممفيس جريزليز.





وفاز واريورز حامل اللقب بمباراته الثامنة على التوالي في المجمل والسادسة على ملعبه، رغم أنه فقد لاعبه دريموند جرين في الربع الثاني بسبب الإصابة.





وبعد خروج راسل وستبروك في الشوط الثاني متأثرا بإصابة في الكاحل، سجل دينيس شرودر تسع نقاط متتالية في الربع الأخير ليفوز أوكلاهوما سيتي ثاندر 122-116 على نيو أورليانز بليكانز.



