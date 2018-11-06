موراي يحرز 48 نقطة في فوز ناجتس على سيلتيكس
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:28 ص
أحرز جمال موراي 48 نقطة، ليقود دنفر ناجتس للفوز 115-107 على بوسطن سيلتيكس، في دوري كرة السلة الأمريكي، الليلة الماضية.
وأهدر موراي فرصة أن يصبح أول لاعب منذ كارميلو أنطوني يسجل 50 نقطة أو أكثر في مباراة واحدة.
وفعلها أنطوني مرتين، وكانت المرة الأخيرة في السابع من فبراير/ شباط 2011 قبل أسبوعين على انتقاله إلى نيويورك نيكس.
وسجل كايري إيرفينج 31 نقطة لصالح سيلتيكس، الذي خسر الآن مباراتين على التوالي.
وأحرز ستيفن كوري وألفونسو مكيني رميتين ثلاثيتين خلال مسيرة من 14 نقطة متتالية في نهاية الربع الثالث، ليتفوق جولدن ستيت واريورز 117-101 على ممفيس جريزليز.
وفاز واريورز حامل اللقب بمباراته الثامنة على التوالي في المجمل والسادسة على ملعبه، رغم أنه فقد لاعبه دريموند جرين في الربع الثاني بسبب الإصابة.
وبعد خروج راسل وستبروك في الشوط الثاني متأثرا بإصابة في الكاحل، سجل دينيس شرودر تسع نقاط متتالية في الربع الأخير ليفوز أوكلاهوما سيتي ثاندر 122-116 على نيو أورليانز بليكانز.
وانتصر ثاندر في مباراته الخامسة على التوالي بعد خسارته في أول 4 مباريات في الموسم، بينما سقط بليكانز للمرة السادسة على التوالي، رغم أنه بدأ الموسم بـ4 انتصارات متتالية.
واحتاج شيكاجو بولز إلى وقتين إضافيين ليهزم نيويورك نيكس 116-115 ويضع حدا لـ4 هزائم متتالية، بينما فاز تورونتو رابتورز 124-111 على يوتا جاز بعدما سجل له كايل لوري 17 نقطة.
وتغلب هيوستون روكتس 98-94 على إنديانا بيسرز، وفاز أورلاندو ماجيك 102-100 على كليفلاند كافاليرز في مباراة مثيرة فقد خلالها الأخير الاستحواذ على الكرة مرتين في آخر 20 ثانية.
وتفوق لوس أنجلوس كليبرز 120-109 على مينيسوتا تيمبروولفز.
واحتاج شيكاجو بولز إلى وقتين إضافيين ليهزم نيويورك نيكس 116-115 ويضع حدا لـ4 هزائم متتالية، بينما فاز تورونتو رابتورز 124-111 على يوتا جاز بعدما سجل له كايل لوري 17 نقطة.
وتغلب هيوستون روكتس 98-94 على إنديانا بيسرز، وفاز أورلاندو ماجيك 102-100 على كليفلاند كافاليرز في مباراة مثيرة فقد خلالها الأخير الاستحواذ على الكرة مرتين في آخر 20 ثانية.
وتفوق لوس أنجلوس كليبرز 120-109 على مينيسوتا تيمبروولفز.