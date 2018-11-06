عاجل - السعودية | جامعة حائل تنفي السماح لطلابها بالخروج المبكر.. غدًا

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نفت جامعة حائل، صحة ما تم تداوله حول خروج مبكر للطالبات والطلاب، غدًا الأربعاء، مؤكدة أن الدراسة ستكون مستمرة كالعادة للطلاب والطالبات.





وأشارت جامعة حائل إلى أنه في حال وجود أي نية لتأجيل الدراسة، سيتم إعلانها في الحسابات الرسمية للجامعة.





وقال الحساب الرسمي للجامعة على تويتر: "لا صحة لما يتداوله بعض الحسابات حول خروج مبكر للطالبات والطلاب يوم الأربعاء المقبل، وستكون الدراسة مستمرة كالعادة للطلاب والطالبات، وفي حال وجود أي نية للتأجيل سيتم إعلانها في الحسابات الرسمية لجامعة حائل".



