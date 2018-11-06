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سان جيرمان يخشى الإقصاء المبكر أمام نابولي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:22 ص
سان جيرمان يخشى الإقصاء المبكر أمام نابولي
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الفجر الرياضي
 
يحل باريس سان جرمان الفرنسي ضيفاً على نابولي الإيطالي في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، في مباراة مصيرية قد يكلف النادي الباريسي التعثر فيها تراجعاً كبيراً في فرص عبوره للدور الثاني.

ويخوض سان جيرمان مواجهة حاسمة ضد نابولي في المجموعة الثالثة، يحتاج فيها لنتيجة إيجابية للحفاظ على فرص المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل لدور 16 الذي خرج منه في الموسمين الماضيين.

وفي الجولة الماضية، انتزع سان جيرمان على ملعبه بارك دي برانس تعادلاً صعباً في اللحظات الأخيرة 2-2 من نابولي بقيادة المدرب المحنك أوروبيا كارلو أنشيلوتي، الذي سبق له قيادة الإدارة الفنية للفريق الباريسي.

ويأمل سان جيرمان في أن يتمكن مهاجمه الأوروجوياني إدينسون كافاني من التعافي من الإصابة لخوض المباراة الصعبة.

ويتصدر ليفربول ترتيب هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، وسيقترب كثيراً من حجز مقعده في دور الـ16 حال جدد فوزه على فريق النجم الأحمر الصربي، الذي يتذيل المجموعة بنقطة واحدة.
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