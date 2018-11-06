اليمن: قوات الشرعية تحقق تقدما كبيرا في جبهة حيفان بتعز

حققت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدما كبيرا في جبهة حيفان بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن اليوم الثلاثاء، 06 تشرين الثاني، 2018.

وقالت مصادر ميدانية إن قوات الشرعية تمكنت من استعادة السيطرة على جبل المنظرة وجبل ذيبان بعد معارك عنيفة مع المليشيا.

وأضافت المصادر أن قوات الشرعية تمكنت من اغتنام مدفعين ثقيلين وعدد من الأسلحة والذخائر.

وأكدت المصادر مقتل وإصابة العشرات من مسلحي المليشيا خلال المواجهات التي مازالت مستمرة حتى لحظة كتابة الخبر.