أحمد شوبير يفتح النار على "كاف"

فتح الإعلامي أحمد شوبير النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتغريم النادي الأهلي 20 ألف دولار على خلفية أحداث مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقال أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "إذا كان كاف لديه الحجة لإيقاف وليد أزارو بداعي قطع القميص فلماذا يتم تغريم الأهلي.. ماذا فعل النادي ليتم عقابه وما حجة كاف في الغرامة".





وأضاف أحمد شوبير: "الأهلي لم يجد الدعم من اتحاد الكرة المصري بخلاف الجانب التونسي الذي سعى بكل قوته وضغط بكل الوسائل لتوقيع العقوبات على القلعة الحمراء".





وواصل شوبير: "كيف أن يتم الدعوة لاجتماع لبحث رفع الإيقاف عن لاعبين من الترجي قبل مباراة الإياب بـ48 ساعة".



