ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أحمد شوبير يفتح النار على "كاف"

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:21 ص
أحمد شوبير يفتح النار على كاف
الأهلي والترجي
طباعة
الفجر الرياضي
 
فتح الإعلامي أحمد شوبير النار على الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" لتغريم النادي الأهلي 20 ألف دولار على خلفية أحداث مباراة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد شوبير عبر برنامجه "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت: "إذا كان كاف لديه الحجة لإيقاف وليد أزارو بداعي قطع القميص فلماذا يتم تغريم الأهلي.. ماذا فعل النادي ليتم عقابه وما حجة كاف في الغرامة".

وأضاف أحمد شوبير: "الأهلي لم يجد الدعم من اتحاد الكرة المصري بخلاف الجانب التونسي الذي سعى بكل قوته وضغط بكل الوسائل لتوقيع العقوبات على القلعة الحمراء".

وواصل شوبير: "كيف أن يتم الدعوة لاجتماع لبحث رفع الإيقاف عن لاعبين من الترجي قبل مباراة الإياب بـ48 ساعة".

المزيد عن: عقوبة وليد ازارو ايقاف وليد ازارو الاهلي والترجي اخبار الرياضة اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 10:00:02 AM