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تشيز كيك بالليمون الأخضر.. طريقة التحضير

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:20 ص
تشيز كيك بالليمون الأخضر.. طريقة التحضير
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المقادير
- بسكويت : 1 pcs (بسكوت قمح أو دايجستف) 
- جيلاتين : ملعقتان صغيرتان 
- جيلاتين : ملعقتان صغيرتان 
- الماء : ملعقة كبيرة 
- عصير الليمون : تلت كوب (عصير اللايم - الليمون الحامض الأخضر) 
- سكر : ثلاث أرباع الكوب 
- جبن الريكوتا : نصف كوب 
- كريما الجبنة : 100 gr 
- قشرة البرتقال : ملعقتان صغيرتان (قشر اللايم - الليمون الأخضر) 
- بياض البيض : 1 pcs 

طريقة التحضير
1. يفرم البسكوت ناعما جدا ثم يوضع في صينية التشيزكيك .

2. يذاب الجيلاتين في الماء ثم يخلط عصير اللايم مع السكر على نار هادئة إلى أن يغلي و يذوب السكر.

3. يخلط الجبن النوعين مع قشر اللايم إلى يصبح خليط ناعم.

4. يخلط بياض البيض في الخلاط جيدا ثم يضاف خليط عصير اللايم و السكر بالتدريج.

5. يضاف الجيلاتين إلى الجبن و كذلك خليط بياض البيض و يخلط جيدا.

6. يوضع الخليط فوق البسكويت ثم تبرد في الثلاجة و تزين بقطع اللايم ثم تقدم .
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