"الأرصاد": فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية مستمرة لنهاية الأسبوع

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية على أغلب الطرق الموجودة بالقرب من المسطحات المائية.





وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك فرص لسقوط أمطار على السواحل الشمالية، وبعض محافظات الوجه البحري، منوهًا بأن فرص سقوط الأمطار مستمرة حتى نهاية الأسبوع.



