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لصاحبة الشعر الكثيف.. اعتمدي تسريحات "شيلاء سبت"

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:14 ص
لصاحبة الشعر الكثيف.. اعتمدي تسريحات شيلاء سبت
شيلاء سبت
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تلفت الفنانة شيلاء سبت الأنظار إليها بإطلالاتها وتسريحات شعرها التي تحاكي أبرز صيحات الشعر، في كل إطلالة لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لذا يمكن لصاحبات الشعر الكثيف اعتماد التسريحات التي تعتمدها لإطلالة فريدة ومميزة.

تسريحة الشعر المبعثر المرفوع
إن كنت تميلين الى التسريحات الشبابية والحيوية، ولديك مناسبة مهمة، فليس عليك إلا اعتماد تسريحة الشعر المبعثر المرفوع، التي ستمنحك مظهراً أنيقاً، وفي الوقت نفسه تحافظين على روح الشباب والعصرية في إطلالتك، بحيث ترفعين شعرك الى الخلف وتتركين بعض الخصلات المبعثرة على جانبي الوجه ومن الخلف أيضاً

تسريحة ذيل الحصان المرتفعة
تسريحة ذيل الحصان المرتفعة إحدى التسريحات الرائجة جداً، والتي تُعتبر موضة كل المواسم، كونها أنيقة وعملية في الوقت نفسه، إضافة الى أنها تلائم الحفلات الرسمية كما الأيام العادية. فإن أردت الحصول على لوك أنيق وحيوي، اعتمدي تسريحة ذيل الحصان المرتفعة بأسلوب شيلاء سبت، بحيث تشدين شعرك كله الى الخلف، وتتركين بضع خصل صغيرة منسدلة على جانبي الوجه.

تسريحة الكعكة العالية
لا تخلو منصات عروض الأزياء من تسريحة الكعكة المرفوعة، وذلك لما تضيف من أناقة وتميز إلى طلة المرأة، لا سيما في المناسبات الرسمية والسهرات. وإن كنت من محبات هذه التسريحة، فاعتمديها بأسلوب شيلاء سبت، بحيث تعتمدين الفرق الجانبي مع بعض الخصل المفرودة على الجبين.
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