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الخطوط الجوية الكويتية: لا إلغاء للرحلات من مطار الكويت بسبب الطقس السئ

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 09:08 ص
الخطوط الجوية الكويتية: لا إلغاء للرحلات من مطار الكويت بسبب الطقس السئ
الخطوط الجوية الكويتية
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وكالات
 

قالت الخطوط الجوية الكويتية اليوم الثلاثاء إنه لا يوجد أى إلغاء للرحلات من مطار الكويت نتيجة الطقس السئ فى توضيح لبيانها فى تغريدة سابقة.

 

 كانت شركة الخطوط الجوية قالت فى وقت سابق على تويتر إنه "حرصا على سلامة موظفيها وبناء على تعليمات مجلس الوزراء فقد تم تعطيل العمل" بسبب الطقس السئ.

 

لكنها قالت فى تغريدة لاحقة "لا يوجد أى إلغاء للرحلات".

 

المزيد عن: مطار الكويت الطقس السئ الخطوط الجوية الكويتية إلغاء للرحلات
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