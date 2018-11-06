كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر | يلا شوت بدون تقطيع

يحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه الأول الفرعون المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا، على نظيره النجم الأحمر الصربي في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 6-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.

مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والحفاظ على صدارته للمجموعة النارية، حيث يتصدر ليفربول المجموعة برصيد 6 نقاط، قبل نابولي وباريس سان جيرمان، وكان الريدز حقق فوزا عريضا على النجم الأحمر في المباراة الأخيرة بالانفيلد.

وخسر الريدز نقطتين ثمينتين في المباراة الأخيرة أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي، جعلته يحتل المركز الثالث خلف السيتي وتشيلسي برصيد 27 نقطة.

على الجانب الأخر، يدخل فريق النجم الأحمر مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، ويعيش الفريق الصربي فترة مستقرة في الدوري الصربي حيث يتصدر المسابقة برصيد 43 نقطة.

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون - نابي كيتا - جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتا تش دي 2.