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وصول منتخبات السعودية والجزائر والإمارات للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:34 ص
وصول منتخبات السعودية والجزائر والإمارات للمشاركة في البطولة العربية لكرة السلة
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الفجر الرياضي
 
وصل الى القاهرة 3 منتخبات هي الامارات والجزائر والسعودية لرجال كرة السلة للمشاركة في البطولة العربية رقم 23 والتي ستقام بالقاهرة يوم الأربعاء 7 نوفمبر وتستمر لمدة عشرة أيام.

وقال المستشار علاء زهران عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة ومدير البطولة أن منتخبى البحرين والمغرب سيصلان غداً.

يذكر أن البطولة العربية لكرة السلة تقام إستعداداً للتصفيات النهائية الأفريقية المؤهلة لكأس العالم الصين 2020 وسوف تقام التصفيات النهائية فى أنجولا نهاية نوفمبر الجارى وتستمر حتى 2 ديسمبر المقبل.

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