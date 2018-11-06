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رابط HD لايف كورة ستار|مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونابولي| Yalla Shoot بث مباشر مباراة نابولي اليوم

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:28 ص
رابط HD لايف كورة ستار|مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونابولي| Yalla Shoot بث مباشر مباراة نابولي اليوم
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الفجر الرياضي
 

رابط HD لايف كورة ستار|مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ونابولي| Yalla Shoot بث مباشر مباراة نابولي اليوم

في مواجهة نارية يستضيف فريق نابولي الإيطالي نظيره باريس سان جيرمان في قمة مباريات الجولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا، في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 6-11-2018.

 

مقدمة عن اللقاء:

يدخل فريق نابولي مباراة اليوم بحثا عن تحقيق فوز هام له في هذا الموسم بدوري الأبطال، خاصة وأن الفوز في مباراة اليوم سيمنح الفريق الإيطالي فرصة كبيرة لاقتناص بطاقة التأهل للدور التالي حيث يتبقى له مواجهتين منها مواجهة سهلة على أرضه أمام النجم الأحمر الصربي، ويحتل نابولي المركز الثاني برصيد 5 نقاط من تعادلين وفوز.

 

على الجانب الأخر يدخل فريق باريس سان جيرمان مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل المنافسة على بطاقتي التأهل للدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد 4 نقاط فاز في لقاء وخسر مباراة وتعادل في مباراة.

 

وكانت مباراة الذهاب على ملعب بارك دي برينس بين نابولي و باريس سان جيرمان قد انتهت بنتيجة 2-2 في مباراة ماراثونية.

 

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة نابولي وباريس سان جيرمان في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية.

 

التشكيل المتوقع:

سيبدأ نابولي بتشكيل مكون من:ديفيد أوسبينا، ماكسيموفيتش، راؤول ألبيول، كاليدو كوليبالي، ماريو روي، آلان، زيلينسكي، ماريك هامسيك،  خوسيه ماريا كاليخون، دريس ميرتينز، لورينزو إنسيني.

 

وعلى الجانب الأخر سيبدأ باريس بتشكيل مكون من:ألفونس أريولا، توماس مونييه، ماركينيوس، تياجو سيلفا، خوان بيرنات، أدريان رابيو، ماركو فيراتي، أنخيل دي ماريا، مبابي، نيمار، كافاني.

 

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