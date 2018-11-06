٩ معلومات عن تامر هجرس في عيد ميلاده
الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:31 صشيماء عطية
يحتفل الفنان تامر هجرس، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده السادس والأربعين.
وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.
١- ولد تامر هجرس في السادس من نوفمبر ١٩٧٢، في المنصورة.
٢- بدأ حياته المهنية بالعمل موديل في مجال عروض الأزياء، والفيديو كليبات، والإعلانات التجارية.
٣- في عام ١٩٢٢، ظهر في فيلم "آيس كريم في جليم" للهضبة عمرو دياب.
٤- في عام ٢٠٠٢، ظهر في فيلم "بركات الغضب" من إخراج مازن الجبلي، والذي بعد انطلاقته الحقيقة في مجال التمثيل.
٥- في عام ٢٠٠٣، كان هجرس على موعد مع الشهرة الحقيقة بمشاركته في بطولة فيلم "التجربة الدنماركية" مع الزعيم عادل إمام.
٦- شارك في بطولة أفلام: "عمليات خاصة"، و"البلد فيها حكومة"، و"ما تيجي نرقص"، و"الفاجومي".
٧- طهر في العديد من المسلسلات الناجحة، أشهرها: "خاص جدًا"، و"زي الورد"، و"شربات لوز"، و"باب الخلق".
٨- في عام ٢٠١٠، عاد للعمل كموديل حيث شارك في فيديو كليب "أنت تاني" مع اللبنانية هيفاء وهبي، وإخراج محمد سامي.
٩- متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني تُدعى ميرال، ولديه ابنتان هما تالا وتمارا.
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