ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

٩ معلومات عن تامر هجرس في عيد ميلاده

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 07:31 ص
٩ معلومات عن تامر هجرس في عيد ميلاده
طباعة
شيماء عطية
 

يحتفل الفنان تامر هجرس، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده السادس والأربعين.

وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.

١- ولد تامر هجرس في السادس من نوفمبر ١٩٧٢، في المنصورة.

٢- بدأ حياته المهنية بالعمل موديل في مجال عروض الأزياء، والفيديو كليبات، والإعلانات التجارية.

٣- في عام ١٩٢٢، ظهر في فيلم "آيس كريم في جليم" للهضبة عمرو دياب.

٤- في عام ٢٠٠٢، ظهر في فيلم "بركات الغضب" من إخراج مازن الجبلي، والذي بعد انطلاقته الحقيقة في مجال التمثيل.

٥- في عام ٢٠٠٣، كان هجرس على موعد مع الشهرة الحقيقة بمشاركته في بطولة فيلم "التجربة الدنماركية" مع الزعيم عادل إمام.

٦- شارك في بطولة أفلام: "عمليات خاصة"، و"البلد فيها حكومة"، و"ما تيجي نرقص"، و"الفاجومي".

٧- طهر في العديد من المسلسلات الناجحة، أشهرها: "خاص جدًا"، و"زي الورد"، و"شربات لوز"، و"باب الخلق".

٨- في عام ٢٠١٠، عاد للعمل كموديل حيث شارك في فيديو كليب "أنت تاني" مع اللبنانية هيفاء وهبي، وإخراج محمد سامي.

٩- متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني تُدعى ميرال، ولديه ابنتان هما تالا وتمارا.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عيد ميلاد سينما دراما تامر هجرس بروفايل الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 8:20:01 AM