٩ معلومات عن تامر هجرس في عيد ميلاده





يحتفل الفنان تامر هجرس، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده السادس والأربعين.





وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٩ معلومات عنه.





١- ولد تامر هجرس في السادس من نوفمبر ١٩٧٢، في المنصورة.





٢- بدأ حياته المهنية بالعمل موديل في مجال عروض الأزياء، والفيديو كليبات، والإعلانات التجارية.





٣- في عام ١٩٢٢، ظهر في فيلم "آيس كريم في جليم" للهضبة عمرو دياب.





٤- في عام ٢٠٠٢، ظهر في فيلم "بركات الغضب" من إخراج مازن الجبلي، والذي بعد انطلاقته الحقيقة في مجال التمثيل.





٥- في عام ٢٠٠٣، كان هجرس على موعد مع الشهرة الحقيقة بمشاركته في بطولة فيلم "التجربة الدنماركية" مع الزعيم عادل إمام.





٦- شارك في بطولة أفلام: "عمليات خاصة"، و"البلد فيها حكومة"، و"ما تيجي نرقص"، و"الفاجومي".





٧- طهر في العديد من المسلسلات الناجحة، أشهرها: "خاص جدًا"، و"زي الورد"، و"شربات لوز"، و"باب الخلق".





٨- في عام ٢٠١٠، عاد للعمل كموديل حيث شارك في فيديو كليب "أنت تاني" مع اللبنانية هيفاء وهبي، وإخراج محمد سامي.





٩- متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني تُدعى ميرال، ولديه ابنتان هما تالا وتمارا.



