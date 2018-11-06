تعرف على عدد مشاهدات "إحساسي" لـ محمد رشاد عبر "يوتيوب" (فيديو)





يواصل المطرب محمد رشاد، النجاح بأغنيته الجديدة "إحساسي" التى طرحتها شركة "مزيكا" منذ ثلاثة أيام واستطاع أن يصل بها إلى المرتبة الرابعة فى قائمة التريند على اليوتيوب.





وتجاوزت مشاهدات الأغنية أكثر من352,617 مشاهدة منذ طرحها عبر قناة مزيكا الرسمية في 1 نوفمبر الجاري.





وهى من كلمات عمرو المصرى، وألحان علاء الراوي ومن توزيع عمر إسماعيل ، يذكر أيضا أن الأغنية قد تم طرحها عبر محطات الراديو المختلفة.



