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تامر عبد الحميد: بعض الاشخاص في مجلس الزمالك يرفضون وجودي

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:45 ص
تامر عبد الحميد: بعض الاشخاص في مجلس الزمالك يرفضون وجودي
تامر عبد الحميد
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الفجر الرياضي
 

 

أكد تامر عبد الحميد نجم نادي الزمالك السابق أن هناك بعض الاشخاص داخل مجلس ادارة النادي يرفضون وجوده بالنادي.

 

وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "بعض الاشخاص في مجلس الزمالك يرفضون وجودي في داخل النادي".

 

وتابع: "تم ترشيحي للتدريب في الفريق الاول عندما كنت مدربًا في الناشئين ولكن خلاف رئيس النادي مع محمد حلمي ابعدني عن هذا".

 

واأضاف تامر عبد الحميد: "قلت لهاني زادة أين أنا من قناة نادي الزمالك وقال لي ان عضو بالمجلس غضبان مني بسبب ما كتبته منذ فترة عبر الفيس بوك".

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