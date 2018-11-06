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٩ معلومات عن خالد سليم في عيد ميلاده

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
٩ معلومات عن خالد سليم في عيد ميلاده
خالد سليم
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شيماء عطية
 

يحتفل الفنان خالد سليم، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الثالث والأربعين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنه.


١- ولد خالد محمد سليم في السادس من نوفمبر ١٩٧٥، في الكويت.


٢- عاش في الكويت حتى أنهى دراسته الثانوية.


٤- اشتهر بتقديم حفلات في دار الأوبرا في القاهرة والإسكندرية، وكُرم كأحسن صوت صاعد لعام 2000 في حفل " نجوم 2000 " في قناة النيل للمنوعات.


٥- يجيد الغناء بالعديد من اللهجات العربية، وطرح عدد من الألبومات الناجحة منها: "ولا ليلة ولا يوم"، و"غايب عني".


٦- اتجه للتمثيل، وشارك في بطولة عدد من الأفلام منها: "سنة أولى نصب"، و"كان يوم حبك"، و"عمليات خاصة".


٧- عمل خالد سليم لفترة كاتبًا صحفيًا في عام 2005 حيث كتب في جريده "اضحك للدنيا".


٨- شارك في مسلسلات ناجحة منها: "آن الأوان"، و"جبل الحلال"، ومأمون وشركاؤه".


٩- متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني تٌدعى خيرية، وأنجب منها طفلاً.



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