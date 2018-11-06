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طارق السيد: فوجئت بقرار إقالتي من تدريب المنيا

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:14 ص
طارق السيد: فوجئت بقرار إقالتي من تدريب المنيا
طارق السيد
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الفجر الرياضي
 

أكد طارق السيد المدير الفني لفريق المنيا الذي يلعب في دوري الممتاز "ب"، أنه فوجىء بقرار مجلس إدارة النادي بإقالته من تدريب الفريق وأنه لم يتقدم يإستقالته كما تردد.

 

وقال طارق السيد: "تلقيت اتصال مساء الإثنين من عاطف عبد الجابر رئيس نادي المنيا يخطرني بقرار إدارة النادي بإقالتي من تدريب الفريق".

 

وأضاف: "فوجئت بعدها ببيان عبر الصفحة الرسمية لنادي المنيا بأنني تقدمت بإستقالتي وهو ما لم يحدث وما تم إقالة لي من تدريب الفريق".

 

وواصل طارق السيد: "توليت تدريب الفريق الموسم الماضي قبل نهايته بعدة جولات ونجحت في تحقيق نتائج جيدة وانهيت في المركز الثاني وهذا الموسم ننافس بقوة والفارق مع المتصدر 4 نقاط فقط والدوري مازال في بدايته ولكنني اتعجب مما حدث وطريقة التعامل معي بتصدير مشهد لم يحدث وهذا ما أرفضه تماما وإدارة المنيا لها حرية القرار ولكن أرفض تغيير الأمور وإظهار أنني من طلب الرحيل وليس قرار إقالة كما حدث".

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