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بلقيس فتحي تلجأ للقانون ضد من وصفها بـ "حوثية"

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 05:21 ص
بلقيس فتحي تلجأ للقانون ضد من وصفها بـ حوثية
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قررت المطربة اليمنية، بلقيس فتحي، أمس الأحد، اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض المغردين الذي وصفوها بـ"حوثية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وأعلنت بلقيس فتحي أنها رفعت قضية في أحد المحاكم ضد شخصين وصفوها بـ"الحوثية".

وكشفت بلقيس عن تفاصيل القضية وصورة من المحضر، وقالت: "بِسْم الله الرحمن الرحيم ونبتدي حملة إعادة تأهيل ذوي الفكر المتطرف، العنصري، المحرض على الفتنة والكراهية.. لي سنين ساكتة واتفرج وأقول العفو عند المقدرة بس القوانين وضعتها الدول لأخذ الحقوق ونشر الاحترام.. هذا واحد قالي "حوثية" ورد عليه واحد قال وهو الصادق "حوثية" واليوم رفعنا القضية".

وأكدت بلقيس في تغريدة أخرى، أنها لن تتنازل أبدا عن حقها، وأضافت أن التنازل هو نتيجته تهاون وتطاول واستمرارية والتعدي على الآخرين.


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