بدأت كموديل ثم اتجهت للغناء والتمثيل.. معلومات عن مي سليم في عيد ميلادها

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنها.

١- ولدت مي في السادس من نوفمبر ١٩٨٣، في دبي بالإمارات العربية المتحدة.





٢- والدها أردني، ووالدتها لبنانية.





٣- شقيقتيها هما الفنانتان ميس حمدان، ودانا حمدان.





٤- درست إدارة الأعمال بالاكاديمية البحرية.





٥- عملت في بداياتها موديل في الكليبات الغنائية، أشهرها: "عيني" لهشام عباس وحميد الشاعري.





٦-ا نضمت لشركة عالم الفن منذ عام ٢٠٠٤، وأنتجت لها الشركة عدد من الألبومات والأغاني المنفردة أشهرها: "سيبو"، و"مين اللي قالك"، و"سكتالو".





٧- اتجهت للتمثيل، وشاركت في أفلام هامة منها: "الديلر"، و"زنقة ستات".





٨- ظهرت في العديد من المسلسلات الناجحة منها: "عوالم خفية"، و"جبل الحلال"، و"بدون ذكر أسماء".





٩- شاركت مع شقيقتيها ميس ودانا في تقديم برنامج "Sisters' soup" عام ٢٠١٢، وحصلت عنه جائزة أفضل مقدمة برامج ترفيهية في مهرجان القنوات الفضائية.





١٠- تزوجت مي مرتين الأولى من رجل الأعمال علي الرفاعي في ٢٠١٠، وأنجبت منه ابنتها "لي لي"، وانفصلت عنه في ٢٠١٢، ثم تزوجت من الفنان وليد فواز بعد مشاركته في مسلسل "الرحلة" في رمضان الماضي ولم يستمر زواجهما شهرًا.







