ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كيف يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الأبطال؟

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:27 ص
كيف يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشاختار في دوري الأبطال؟
مانشستر سيتي
طباعة
أحمد عصام
 

يدخل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مباراة صعبة ضد نادي شاختار دونتسك الأوكراني، ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، غدا الاربعاء.

 

ويرى البعض أن المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا تضم فرق قوية ولها تاريخ كبير مثل مانشستر سيتي الإنجليزي، وأولمبيك ليون الفرنسي، وهوفنهايم الألماني، وشاختار دونتسك الأوكراني.

 

وتقام مباراة مانشستر سيتي وشاختار، غدا الأربعاء والموافق 7 نوفمبر 2018 في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة و11 بتوقيت مدينة مكة المكرمة، وذلك على ملعب الاتحاد.

 

وستنقل مباراة مانشستر سيتي وشاختار بدوري الأبطال مباشرةً وحصرياً على قناة "bein sports 1 HD" الرياضية.

 

وسيتم نقل مباراة شاختار ومانشستر سيتي عبر قناة IRIB Tv3 الإيرانية عبر التردد 11900 الاستقطاب عمودي على قمر Badr 26°E.

 

وقناة Iran TV3 : التردد 11555 والإستقطاب عمودي ومعدل الترميز 30000 على قمر Intelsat 902.

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وشاختار دونتسك الأوكراني بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: مانشستر سيتي شاختار رياضة الاخبار الرياضية اخبار رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد للأندية الأبطال
النصر - السعودية
-
x
19:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 5:00:18 AM