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كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر (محمد صلاح SALAH) | كورة ستار | kora star | رابط مباشر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:20 ص
كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر (محمد صلاح SALAH) | كورة ستار | kora star | رابط مباشر
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عمرو عادل
 
كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر (محمد صلاح SALAH) | كورة ستار | kora star | رابط مباشر
يلتقى اليوم ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد صلاح مع النجم الأحمر الصربى بملعب "ريد ستار ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بمسابقة دورى أبطال أوروبا.
كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر (محمد صلاح SALAH) | كورة ستار | kora star | رابط مباشر
موعد مباراة النجم الاحمر ضد ليفربول والقناة الناقلة

تنطلق مباراة النجم الأحمر الصربى وليفربول فى الثامنة مساء اليوم وستكون مذاعة على الهواء مباشرة عبر قناة beIN SPORTS HD 1

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة واحدة على نابولى الإيطالى صاحب الوصافة، ونقطتين على باريس سان جيرمان الفرنسى صاحب المركز الثالث، بينما يحتل النجم الأحمر المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.
كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر (محمد صلاح SALAH) | كورة ستار | kora star | رابط مباشر
ويسعى ليفربول لتكرار فوزه على النجم الأحمر الصربى فى مباراة اليوم لتعزيز آماله فى التأهل لدور الـ 16 وضمان الاحتفاظ بصدارة المجموعة قبل مواجهة باريس سان جيرمان بملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية "باريس"، ونابولى بملعب "آنفيلد" فى الجولتين الأخيرتين.

ويتطلع محمد صلاح لمواصلة تألقه مع ليفربول على الصعيد الأوروبى بعدما سجل "هدفين" فى مباراة الجولة الثالثة التى جمعتهما بملعب "آنفيلد"، وانتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة.
كورة لايف | kora live | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر (محمد صلاح SALAH) | كورة ستار | kora star | رابط مباشر
واختار يورجن كلوب المدير الفنى لنادى ليفربول، 21 لاعبًا فى قائمة مباراة اليوم وهم فابينيو، فان ديك، فينالدوم، لوفرين، ميلنر، كيتا، فيرمينو، ساديو ماني، محمد صلاح، جوميز، أليسون، ستوريدج، مورينو، لالانا، مينوليه، روبرتسون، أوريجي، سولانكي، ماتيب، كيلهير، أرنولد.
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