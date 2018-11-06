كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار

مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر يوتيوب، البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر اون لاين في اطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة دورى أبطال أوروبا.

ويحتل كرفينا زفيزدا المركز الأخير بالمجموعة، حيث حصد نقطة واحدة من التعادل فى مباراة وخسارة لقائين، ويذكر أن الفريقين قد التقيا فى الجولة الثالثة وحسم ليفربول الفوز على أرضه بنتيجة 4-0 .

كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار

ليفربول يسعى لحسم الفوز والاقتراب نحو التأهل، يحل فريق ليفربول ضيفا على فريق كرفينا زفيزدا بالجولة الرابعة فى دورى الأبطال، ويأمل الريدز فى تحقيق الانتصار بالمباراة والاقتراب خطوة نحو التأهل، كما يسعى لخطف الفوز خارج أرضه وحصد الثلاث نقاط، ويطمح الليفر مواصلة انتصاراته فى المجموعة وتعزيز آماله فى تصدرها.

ويحتل فريق ليفربول صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من الفوز فى مباراتين وخسارة واحدة، كما يذكر أن الفريق قد حقق فوز كبير على منافسه فى مباراة الجولة الماضية بنتيجة 4-0، كما يذكر أن الفريق قد تعادل فى أخر مبارايته بالدورى مع فريق آرسنال 1-1 .

كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار

الجدير بالذكر أن المجموعة الثالثة تضم كلا من ليفربول ونابولى وباريس سان جيرمان وسرفينا زفيزدا.





موعد مباراة ليفربول والنجم الاحمر

تنطلق مباراة الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بين النجم الاحمر وليفربول يوم الثلاثاء 6/11/2018، وتبدأ المباراة فى الساعة 19:55 بتوقيت القاهرة الكبرى، وفى الساعة 20:55 بالتوقيت الدولى السعودى، وفى تمام الساعة 18:55 بتوقيت غرينتش الدولي.

كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار

القنوات الناقلة لمباراة ريد ستار وليفربول

تذيع شبكة قنوات bein sport أحداث اللقاء المرتقب بين ريد ستار وليفربول في الجولة الرابعة بدوري الأبطال، وتنقل المباراة على قناة hd1 بجانب إذاعة استوديو تحليلى خاص باللقاء لنقل المباراة وتحليل أحداث اللقاء فور الانتهاء.

كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار

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كورة لايف اون لاين kora live | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر | Yalla Shoot بث مباشر مباراة ليفربول وريد ستار

بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.





موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .