عاجل.. مقاتلة روسية تهدد طائرة عسكرية أمريكية (تفاصيل)





قال البنتاجون، إن مقاتلة روسية حلقت عن قرب شديد من طائرة استطلاع عسكرية أميركية في الجو فوق البحر الأسود- بحسب ما أفادت به فضائية "سكاي نيوز".





وأفاد إريك باهون، الناطق باسم البنتاجون، بأن طائرة روسية الصنع من طراز "سو- 27" مرت مباشرة وبسرعة كبيرة أمام طائرة أمريكية من طراز "إي بي-3" وأصبحت "قريبة للغاية" من الطائرة الأمريكية.





وأضاف باهون، أنها كانت مواجهة غير آمنة عرضت الطيارين الأمريكيين والطاقم للخطر، موضحًا أنه لم تحدث أي اتصالات بين الطائرتين، وأن الواقعة استمرت نحو 25 دقيقة.





كانت الطائرة الأميركية "إي بي- 3 آريس"، أقلعت من خليج سودا في اليونان، وكانت تجري عمليات روتينية.



