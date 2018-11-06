ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. مقاتلة روسية تهدد طائرة عسكرية أمريكية (تفاصيل)

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 04:08 ص
عاجل.. مقاتلة روسية تهدد طائرة عسكرية أمريكية (تفاصيل)
مقاتلة عسكرية روسية - صورة أرشيفية
طباعة
 

قال البنتاجون، إن مقاتلة روسية حلقت عن قرب شديد من طائرة استطلاع عسكرية أميركية في الجو فوق البحر الأسود- بحسب ما أفادت به فضائية "سكاي نيوز".

وأفاد إريك باهون، الناطق باسم البنتاجون، بأن طائرة روسية الصنع من طراز "سو- 27" مرت مباشرة وبسرعة كبيرة أمام طائرة أمريكية من طراز "إي بي-3" وأصبحت "قريبة للغاية" من الطائرة الأمريكية.

وأضاف باهون، أنها كانت مواجهة غير آمنة عرضت الطيارين الأمريكيين والطاقم للخطر، موضحًا أنه لم تحدث أي اتصالات بين الطائرتين، وأن الواقعة استمرت نحو 25 دقيقة.

كانت الطائرة الأميركية "إي بي- 3 آريس"، أقلعت من خليج سودا في اليونان، وكانت تجري عمليات روتينية.

المزيد عن: مقاتلة روسية مقاتلة امريكية طائرة عسكرية طائرة امريكية امريكا الولايات المتحدة الدفاع الامريكية البنتاغون البنتاجون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد للأندية الأبطال
النصر - السعودية
-
x
19:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 5:00:02 AM