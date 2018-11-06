كورة ستار | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر يوتيوب HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | موعد مباراة ليفربول لايف

يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر، مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر مباراة محمد صلاح اليوم بث مباشر حصرياً، تقام منافسات الجولة الرابعة فى دور المجموعات بدورى أبطال أوروبا يوم الثلاثاء 6/11/2018، ويستضيف فريق كرفينا زفيزدا منافسه ليفربول على ملعب بلجراد، ويأمل سرفينا أو ريد ستار فى تحقيق الفوز والانتصلي بالمباراة المرتقبة، بينما يسعى ليفربول لحسم الانتصار والاقتراب خطوة نحو التأهل، النجم الأحمر يأمل فى السطوع أمام ليفربول بالجولة الرابعة.

كورة ستار | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر يوتيوب HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | موعد مباراة ليفربول لايف

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كورة ستار | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر يوتيوب HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | موعد مباراة ليفربول لايف

كرفينا زفيزدا يأمل فى حصد أول ثلاث نقاط على أرضه، يستضيف فريق النجم الأحمر منافسه ليفربول في الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة بدورى الأبطال، ويسعى ريد ستار الصربي فى تحقيق أول ثلاث نقاط له فى المجموعة، كما يسعى فريق النجم الأحمر فى حسم الفوز على أرضه وبين جماهيره والتقدم فى ترتيب المجموعة، ويأمل زفيزدا فى تقديم المستوى الفنى والبدنى المطلوب من أجل حز مكان له فى التأهل بالمجموعة.

كورة ستار | بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر يوتيوب HD | مشاهدة مباراة liverpool اليوم | موعد مباراة ليفربول لايف

بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.





موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .