لايف| HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشرْ HD اليوم 6-11-2018 اتش دي كورة مباراة ليفربول (momo)

ليفربول يسعي لحسم تلك الموقعة لصالحه وتحقيق الانتصار علي حساب الفريق الصربي من أجل الاستعداد للجولتين القادمتين امام كلا من باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الايطالي في مباراتين صعبتين للفريق الانجليزي لكنه قادر علي الصعود والعبور من دور المجموعات والتأهل لدور ال 16 من تلك البطولة.





المباراة ستكون هامة وسهلة للفريق الانجليزي كما وضحنا مسبقا وسيدخل الفريق بقوته المعتادة من اجل حسم الامور في تلك المباراة مبكرا للاستعداد ما هو قادم من مباريات في الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا , ويسعي ليفربول للمنافسة علي كافة الالقاب هذا الموسم خاصة أنه يمتلك اللاعبين القادرين علي صنع الفارق في كل البطولات والمباريات.

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بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر. لايف| HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشرْ HD اليوم 6-11-2018 اتش دي كورة مباراة ليفربول (momo) يوم الثلاثاء 6 نوفمبر 2018 الساعة السابعة مساءا بتوقيت مصر. الساعة الثامنة مساءا بتوقيت السعودية والعراق وسوريا. الساعة السادسة مساءا بتوقيت الجزائر وتونس. الساعة الخامسة مساءا بتوقيت المغرب وجرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول محمد صلاح.

قنوات بين سبورتس الرياضية الناقل الحصري للتشامبيونز ليج في المنطقة العربية.

أهداف ملخص المباراة. لايف| HD كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشرْ HD اليوم 6-11-2018 اتش دي كورة مباراة ليفربول (momo) بعد انتهاء المقابلة سيقوم موقعكم الفجر الرياضي برفع فيديو علي اليوتيوب لعرض نتيجة مباراة ليفربول والنجم الاحمر وأهداف اللقاء ونتيجة المباراة النهائية وملخص ما فعله محمد صلاح اليوم في المباراة.

بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.





موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .