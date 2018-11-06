بث حي اون لاين .. مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر live | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | HD

بث حي اون لاين .. مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر live | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | HD

ولم يعرف فريق ليفربول طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها الريدز، وفي مقابل ذلك نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات، كما سقط فريق ليفربول في فخ التعادل في مباراتين.

وينتظر فريق ليفربول أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق النجم الأحمر، حيث يواجه فريق ليفربول في المباراة الأولى ضيفه فريق فولهام في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث حي اون لاين .. مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر live | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | HD

وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق ليفربول مضيفه فريق واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق ليفربول مضيفه فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق ليفربول وبين ضيفه فريق إيفرتون في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





ومن المتوقع أن تتكون تشكيلة فريق ليفربول في هذه المباراة على النحو التالي: أليسون بيكر / ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون / نابي كيتا / جيمس ميلنر / جورجينيو فينالدوم / محمد صلاح / ساديو ماني / روبيرتو فيرمينو.

بث حي اون لاين .. مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر live | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | HD

أما على الجانب المقابل لم يعرف فريق النجم الأحمر طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر خمس مباريات خاضها الفريق الصربي، وفي مقابل ذلك نجح فريق النجم الأحمر في تحقيق الانتصار في أربع مباريات أخرى دون السقوط في فخ التعادل في أي مباراة على الإطلاق.

بث حي اون لاين .. مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر live | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | HD

ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 27 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق النجم الأحمر في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الصربي مع امتلاكه في رصيده 43 نقطة.





ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق ليفربول مع مضيفه فريق النجم الأحمر عبر قناة Bein Sports HD1 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي، وذلك في تمام الساعة 19:55 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 20:55 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بث حي اون لاين .. مباراة ليفربول والنجم الاحمر اليوم بث مباشر live | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم على بى ان سبورت | HD

بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.





موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .