أمير كرارة: أتمنى تقديم مسلسل باللهجة الصعيدية





شهدت حلقة أمس من برنامج "تخاريف" رقص الفنان أمير كرارة، على طبل ومزمار صعيدي، مع تصفيق حاد من الإعلامية وفاء الكيلاني له.وعبر "كرارة" خلال لقائه على شاشة MBC، عن مدى عشقة للصعايدة، مشيرا إلى أمنيته فى تقديم مسلسل باللهجة الصعيدية، إلا أنه لم تعرض عليه فكرة مناسبة لهذا المسلسل حتى الآن.