أندية الدوري المصري تتصارع لضم باهر المحمدي في الشتاء

دخل مسؤولو نادي بيراميدز سبورت برئاسة حسام البدري، في مفاوضات رسمية مع مسؤولو نادي الإسماعيلي، للحصول على خدمات باهر المحمدي لاعب الفريق، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

جاء ذلك بعد أن طالب حسام حسن المدير الفني، بضرورة التعاقد مع موهبة الدراويش لتدعيم الجبهة اليمنى، خلال منافسات الدوري العام خاصةً أن الفريق يطمح للمنافسة على البطولة المحلية.

وكان النادي الأهلي، أبدى في وقت سابق عن رغبته في التعاقد مع اللاعب من أجل تدعيم صفوفه بلاعبين صغار، وتكوين فريق قادر على حصد البطولات للأعوام المقبلة.

ويعيش المحمدي، أفضل فتراته الكروية بعد أن وضع قدمه أساسيًا ضمن مباريات فريقه، بالإضافة إلى انضمامه للمنتخب الوطني، ووجوده بقوة كعنصر أساسي للمكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، خلال التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون مناصف العام المقبل.