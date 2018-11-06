هل يتأثر الأهلي بغياب وليد أزارو أمام الترجي؟ وكيف سيعوضه باتريس كارتيرون؟

أعلن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" إيقاف المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي مباراتين، وتغريمه 20 ألف دولار، مع إحالة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى للمارد الأحمر لجلسة استماع، وذلك على خلفية أحداث مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي التي انتهت بفوز الأحمر 3-1.

والتقطت الكاميرات لقطة للمهاجم المغربي وليد أزارو وهو يمزق قميصه، وهو ما فسره البعض محاولة من اللاعب للتحايل على الحكم للحصول على ركلة جزاء، خاصة وأن حكم المباراة الجزائري مهدي عبيد كان قد لجأ لتقنية الفيديو للتأكد قبل اتخاذ قراره باحتساب ركلة جزاء ثانية للأهلي أمام الترجي في ذهاب النهائي الإفريقي.

وبهذا تأكد غياب وليد أزارو عن مباراة فريقه الأهلي ضد الترجي التونسي المقرر لها الجمعة القادمة على ملعب "رادس" في تونس، ضمن لقاء إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، لحسم بطل النسخة الحالية من البطولة القارية.

وليد أزارو انتقل للأهلي في فترة الانتقالات الصيفية عام 2017 قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي المغربي، ويعتبر "أزارو" واحد من أفضل المهاجمين الأجانب الذين حضروا لمصر خلال السنوات الأخيرة، يمتلك إمكانيات هجومية وتهديفية رائعة، استطاع خلال فترة قصيرة أن يثبت أقدامه مع المارد الأحمر، ويفرض اسمه بقوة ضمن أفضل المهاجمين في الدوري المصري ونجح في حصد لقب الهداف في موسمه الأول بالدوري الممتاز برصيد 18 هدفًا.

لعب وليد أزارو مع الأهلي 54 مباراة، سجل 31 هدفًا وصنع 12 هدفا، وبات من العناصر المهمة والرئيسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني للأهلي، ويعول عليه باتريس كارتيرون في قيادة خط هجوم المارد الأحمر، حيث خاض 6 مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم وسجل 6 أهداف، وبالتأكيد غيابه سيؤثر على أداء الفريق بشكل كبير وسيقلل من قوته الهجومية أمام الترجي التونسي في لقاء إياب النهائي الإفريقي يوم الجمعة القادم على ملعب "رادس".

ولكن الأهلي دائمًا "بمن حضر" حيث يمتلك الفريق الأحمر البدائل المناسبة لتعويض غياب وليد أزارو، في مقدمتهم، مروان محسن مهاجم منتخب مصر وواحد من اللاعبين المميزين في صفوف الفريق رغم الانتقادات التي يتعرض لها في الفترة الأخيرة إلا أنه دائمًا جاهز لقيادة هجوم الفريق والظهور بمستوى طيب في المباريات الصعبة، أما البديل الثاني هو المهاجم الشاب صلاح محسن والذي حظي بثقة الجهاز الفني في وقت قصير وتعقد عليه الجماهير الآمال في هز شباك الترجي.

يذكر أن مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهت بفوز الأهلي 3-1 ويكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف واحد من أجل عبور عقبة الترجي والتتويج باللقب الإفريقي.