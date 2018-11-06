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يحل فريق ليفربول الإنجليزي بقيادة نجمه الأول الفرعون المصري محمد صلاح ضيفا ثقيلا، على نظيره النجم الأحمر الصربي في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الثلاثاء 6-11-2018، في المباراة التي تقام بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ضمن فعاليات بطولة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م.





مقدمة عن المباراة:

يدخل فريق ليفربول مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والحفاظ على صدارته للمجموعة النارية، حيث يتصدر ليفربول المجموعة برصيد 6 نقاط، قبل نابولي وباريس سان جيرمان، وكان الريدز حقق فوزا عريضا على النجم الأحمر في المباراة الأخيرة بالانفيلد.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت HD لايف اون لاين

وخسر الريدز نقطتين ثمينتين في المباراة الأخيرة أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي، جعلته يحتل المركز الثالث خلف السيتي وتشيلسي برصيد 27 نقطة.





على الجانب الأخر، يدخل فريق النجم الأحمر مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز والحفاظ على حظوظه في التأهل لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويحتل الفريق المركز الأخير برصيد نقطة وحيدة، ويعيش الفريق الصربي فترة مستقرة في الدوري الصربي حيث يتصدر المسابقة برصيد 43 نقطة.





مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت HD لايف اون لاين

التشكيل المتوقع:

من المتوقع أن يبدأ الألماني يورجن كلوب بتشكيل مكون من: أليسون بيكر - ألكسندر أرنولد - ديان لوفرين - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون - نابي كيتا - جيمس ميلنر - جورجينيو فينالدوم - محمد صلاح -ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو.









موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة ليفربول والنجم الأحمر في الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورتا تش دي 2.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت HD لايف اون لاين

بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر بث مباشر bein sport .. مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت HD لايف اون لاين

موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .