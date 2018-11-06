بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر HD مجانا | كورة ستار مباراة ليفربول وريد ستار | يلا شوت

يحل فريق ليفربول الإنجليزي ضيفاً مساء اليوم على فريق ريد ستار الصربي في مباراة الجولة الرابعة لحساب الثالثة من منافسات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا، في المباراة التي ستٌقام على ملعب ريد ستار ستاديوم مساء يوم الثلاثاء.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر HD مجانا | كورة ستار مباراة ليفربول وريد ستار | يلا شوت

الريدز بقيادة كلوب تمكنوا من الفوز على فريق ريد ستار الصربي برباعية نظيفة في الجولة الماضية من منافسات هذه المجموعة، ويحتل ليفربول الإنجليزي جدول صدارة المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بعد مرور ثلاث جولات، الفريق الإنجليزي فاز في مباراتين، وخسر في واحدة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر HD مجانا | كورة ستار مباراة ليفربول وريد ستار | يلا شوت

أما فريق النجم الأحمر الصربي فحاله أسواء من ليفربول، الفريق الصربي خسر في مباراتين وتعادل في واحدة، ليأتي الفريق في المركز الرابع والأخير من منافسات هذه المجموعة برصيد نقطة وحيدة.





موعد مباراة ليفربول وريد ستار

وقد تقرر أن تُجرى أحداث لقاء ليفربول ضد ريد ستار الصربي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر HD مجانا | كورة ستار مباراة ليفربول وريد ستار | يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريد ستار

هذا ومن المقرر بث مباراة ليفربول وريد ستار من خلال شاشة قناة bein SPORTS HD1 على الهواء مباشرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.





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بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر HD مجانا | كورة ستار مباراة ليفربول وريد ستار | يلا شوت

بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر HD مجانا | كورة ستار مباراة ليفربول وريد ستار | يلا شوت

موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .