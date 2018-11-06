مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر الان Mohamed Salah | اهم مباريات دوري ابطال اوروبا | Yalla Shoot | coolkora

سافر الملك المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول الإنجليزي إلي المحطة القادمة في بلجراد أستعدادا للقاء نادي ريد ستار الصربي في الجولة الرابعة لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.





وكان شيردان شاكيري قد غاب عن بعثة ليفربول المسافرة إلي بلجراد لأسباب سياسية، خوفا من أي مضايقات أو أي أحداث شغب بسبب تواجده هناك بسبب احتفاله في كأس العالم 2018 في روسيا.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر الان Mohamed Salah | اهم مباريات دوري ابطال اوروبا | Yalla Shoot | coolkora

وسيتقابل غدا ليفربول وريد ستار الصربي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وكانت المباراة الماضية قد أنتهت بفوز ليفربول برباعية نظيفة وسجل صلاح منها هدفين.

بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.

مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر مباشر الان Mohamed Salah | اهم مباريات دوري ابطال اوروبا | Yalla Shoot | coolkora

موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .