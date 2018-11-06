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قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:09 ص
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر
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عمرو عادل
 
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الأحمر مجاناً
يمكنكم مشاهدة المباراة من خلال قناة بي إن سبورت الأولى، والتي سيقوم بالتعليق من خلالها المعلق المشهور/ حفيظ دراجي ويمكن متابع بث تردد 1 beIN SPORTS HD.
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر
بالإضافة إلى مجموعة أخرى من القنوات التي تُبث عبر أقمار صناعية مختلفة، منها:
اسم القناةالقمر الصناعيالترددمعامل الترميز والاستقطاب
CBC Sport HDAzerSpace 46°E11135أفقي / 27500
IRIB VarzichBadr 26°E11881أفقي / 27500
ARENA SPORTيوتيل سات11512عمودي / 30000
IDMAN TVAzerSpace 46°E11175أفقي / 27500
قناة ZDF الألمانيةAstra11954أفقي / 27500
بطاقة المباراة:
النجم الأحمر Vs ليفربول. 
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : ريد ستار ستاديوم .
المعلق : حفيظ دراجي .
نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر
موعد المباراة : 
8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .
7:55 مساءاً بتوقيت مصر .
7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .
7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.
7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .
7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .
8:55 مساءاً بتوقيت العراق .
7:55 مساءاً بتوقيت السودان .
8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .
7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .
6:55 مساءاً بتوقيت تونس .
6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .
6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .
9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.
8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.
9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.
8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .
8:55 مساءاً بتوقيت قطر.
5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.
8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .
5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .
موعد مباراة ليفربول القادمة سيكون يوم الثلاثاء 6 نوفمبر في تمام الساعة 20.55 بتوقيت مكة المكرمة.
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر
مباراة ليفربول والنجم الأحمر مباشر على قناة beIN SPORTS HD1.

كما يمكنكم مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الأحمر مباشر وبدون تقطيع على الانترنت عبر beIN CONNECT.

يطمح ليفربول إلى تحقيق فوز ثالث في المجموعة مقابل خسارة وحيدة للاستمرار في تصدر المجموعة التي تضم أيضاً باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الإيطالي.
قناة مفتوحة مجانية | مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر
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