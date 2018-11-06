قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر





تقام اليوم الثلاثاء، مباراة هامة في دوري أبطال أوروبا بين كل من برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي، في قمة الجولة الثالثة من المجموعة الثانية للتشامبيونزليج.

قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر





ويدخل برشلونة اللقاء محرومًا من خدمات لاعبه الأبرز في السنوات الأخيرة ليونيل ميسي، الذي أصيب في لقاء إشبيلية بالدوري الإسباني، ليقرر النادي غيابه 3 أسابيع بسبب تلك الإصابة.

قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر





بينما يدخل إنتر ميلان اللقاء محرومًا من خدمات لاعبه البارز، رادجا ناينجولان بسبب إصابته في الدوري الإيطالي.

قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر





ويسعى الفريقان للانفراد بصدارة المجموعة، وسيكون ذلك مرهونًا لدى كل فريق بتحقيق الفوز في تلك المباراة، إذ سيضمن بنسبة كبيرة التأهل إلى الدور الثاني للمنافسة القارية الأبرز.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان

تقام مباراة برشلونة وإنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 بتوقيت القاهرة، 19:00 بتوقيت جرينتش، 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وإنتر ميلان

تذاع مباراة برشلونة وإنتر ميلان ضمن مباريات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، على قناة بي إن سبورت HD 1.

ملعب اللقاء

ملعب كامب نو في مدينة برشلونة.

التشكيلة المتوقعة

برشلونة

تير شتيجن – بيكيه – لينجليت – آلبا – سيميدو – بوسكيتس – آرثر ميلو – راكيتيتش – كوتينيو – ديمبلي – سواريز.

إنتر ميلان

هاندانوفيتش – فيرساليكو – دي فريج – سكرينيار – كودو آسامواه – بروزوفيتش – فيتسينو – بيريسيتش – مارتينيز – بوليتانو – إيكاردي.

معلق اللقاء

حفيظ دراجي.





قناة مفتوحة مجانية| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان 6-11-2018 | كورة لايف اون لاين | Koora | يلا شوت بث مباشر











