من بينهم سولاري ومدرب مصر.. أين أصبح تلاميذ ديل بوسكي وجيل الجلاكتيكوس في الريال؟

تحول نجوم عصر الجلاكتيكوس الذهبي في ريال مدريد من أبطال أوروبا إلى مدربين حاليين توج بعضهم بالألقاب وله انجازات كبيرة خلال الفترة الماضية في الأندية التي تولوا زمام القيادة الفنية بها.

كان لاعبو هذا الجيل سويًا أبطال الحقبة الذهبية لريال مدريد في تلك الفترة وتُوجوا معًا بالسابعة والثامنة والتاسعة، وفي مايو 2002 رفع القائد فيرناندو هييرو لقب التاسعة، في جيل أصبح أغلبه على كرسي التدريب.

وتحدثت صحيفة الماركا بالتفصيل عن هذا الجيل حيثُ تولى خمسة منهم بالفعل تدريب الفرق الأولى بينما ثمانية منهم مروا في المراحل السنية للنادي يمكن أشهرهم حاليًا زين الدين زيدان.

وهُنالك من لم يصل للتدريب ولم يخض التجربة بعد، منهم كاسياس الذي مازال لاعبا في بورتو، و لويس فيجو وستيف ماكمانامان لم يُقدم على الخطوة حيث يُفضل أن يعمل في أروقة اليويفا وكمحلل للقنوات الرياضية.

- زيدان الأكثر نجاحًا:

زين الدين زيدان، 46 سنة، والذي بدأ التدريب في الكاستيا وجاء كمدرب طوارئ في 2016 ليفوز معه الفريق بـ9 ألقاب ويسجل حقبة ذهبية للنادي، زيدان حاليًا في إجازة بعد أن ترك تدريب ريال مدريد وقرر الراحة.

- هييرو:

فيرناندو هييرو، 50 عاما، وهو القائد السابق للفريق قضى موسما كمساعد لكارلو أنشيلوتي وبعدها ترك النادي وإتجه لتدريب ريال أوفيديو، إنضم بعدها للإتحاد الاسباني ليكون مدير الكرة هُناك وتولى تدريب المنتخب في مونديال روسيا بعد إقالة لوبيتيجي .

- سانتياجو سولاري:

سانتياجو سولاري، 42 عاما، هو ابن النادي مر بكافة المراحل السنية ودرب فيها واستلم تدريب الكاستيا هذا الموسم بعد رحيل جوتي درب الكاستيا 11 مباراة هذا الموسم، واليوم هو مُدرب الفريق الأول بنادي ريال مدريد بعد إقالة لوبيتيجي.

- كارانكا:

آيتور كارانكا، 45 عاما وهو يُعتبر الأكثر خبرة بين زملائه في التدريب رغم إن مواسمه قضت أكثرها كمساعد لمورينيو ولكنه تعلم الكثير منه، انطلق في عالم التدريب وكان له ما أراد حيث درب في انجلترا نادي ميدلسبره واليوم هو مدرب نادي نوتنجهام فورست في الشامبيونشيب.

- سيلاديس:

آلبرت سيلاديس، 43 عاما والذي درب منتخب شباب اسبانيا في الفترة مابين 2014-2018 وعند رحيل لوبيتيجي طلب منه الانضمام معه في ريال مدريد فترك المنتخب وانتقل ليكون مُساعد لوبيتيجي في ريال مدريد.

- جونزاليس:

راؤول جونزاليس، 41 عاما والذي انطلق في التدريب في الفئات السنية لريال مدريد هذا الموسم سابقًا كان يعمل لصالح رابطة الدوري الاسباني كسفير لليجا في أمريكا.

- جوتي:

جوتي جوتياريز، 42 عاما، خمس مواسم درب فيها في الفئات السنية قرر بعدها الرحيل ليكون مساعد مدرب نادي بشيكتاش التركي، جوتي فاز بالبطولات مع شباب النادي وكان يأمل أن يكون مُدرب الكاستيا هذا الموسم ولكن النادي جدد الثقة في سولاري.

- موريانتيس:

فيرناندو موريانتيس، 42 عاما و بدأ التدريب في 2012 مع Juvenil B ودرب موسمين قبل أن يأتيه عرض من نادي سانتا انا الأمريكي ليعود للعب وهو بسن الـ38 بعد الاعتزال بعدها بست أشهر عاد للتدريب مع نادي فوينلابرادا الذي اقاله بعد نصف موسم حاليًا هو بدون عمل.

- ماكليلي:

كلود ماكيليلي، 45 عاما، الرجل الذي كان أساس الجلاكتيكوس، حاليًا يعمل في نادي آيوبين البلجيكي كمدرب أول بتوجيه من أكاديمية اسباير القطرية التي تملك النادي البلجيكي، سبق وأن عمل ماكيليلي مع أنشيلوتي في باريس وعمل مع بول كليمينت في سوانزي وعمل مع لوران بلان في باريس.

- مونيتيس :

بيدرو مونيتيس، 42 عاما والذي اعتزل في 2012 تم تعينه في نادي راسينج كمدرب لمساعدة النادي وإنقاذه من الهبوط لكنه هبط حاليًا هو يُدرب نادي ريال مورسيا.

- سالجادو:

ميشيل سالجادو، 43 عاما والذي كان مُركز تماما على العمل التجاري الخاص به كان آخر المنضمين لدكة التدريب، حاليًا هو مُساعد المدرب خافيير أجيري في المنتخب المصري.

- كالورس:

روبيرتو كارلوس، 43 عاما، والذي إعتزل في روسيا كلاعلب وفيها بدأ التدربب , بدايته التدريبية كانت مع نادي انجي حيث كان لاعبًا ومُدربًا في نفس الوقت، إنتقل لتدريب نادي العربي القطري وبعدها إلى الدوري الهندي ليُدرب هناك وفي 2016 أعاده بيريز للنادي للعمل في الفئات السنية.

- سانشيز:

سيزار سانشيز، 43 عاما، التجربة الوحيدة له كانت مع باكو استيران كمساعد له في فالنسيا عندما أقيل باكو رحل سيزار أيضا وحاليا هو مُعلق رياضي.