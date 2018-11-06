محمد سلماوي: الشخصية المصرية ثرية عندما توضع في مناخ سليم



وأضاف "سلماوي" في لقاء ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "Extra News"، أن لتفاعل بين الشباب والمسئولين يكسر الحاجز بينهما، موضحا أن الشباب في العديد من الجلسات هو من يطرح أفكار جديدة وتصورات مختلفة.



وتابع أن هذه التجربة جديدة وتتأصل من سنة لسنة، مشددًا على أن الشخصية المصرية ثرية، وعندما توضع في مناخ سليم، تصبح أحمد زويل، وفاروق الباز وغيرهم.

قال الكاتب محمد سلماوي، إن استمرار انعقاد منتدى الشباب في نسخته الثانية، يعتبر إنجاز كبير، والحاضرين هذا العام ضعف من حضروا العام الماضي، ولكن المهم هو التفاعل بين الشباب المصري، وشباب العالم.