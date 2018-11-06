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اتجهت للتمثيل في الـ١٢ من عمرها وتجيد ٣ لغات.. معلومات عن جالا فهمي في عيد ميلادها

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:19 ص
اتجهت للتمثيل في الـ١٢ من عمرها وتجيد ٣ لغات.. معلومات عن جالا فهمي في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل الفنانة جالا فهمي، اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها السادس والخمسين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ١٠ معلومات عنها.


١- ولدت جالا في السادس من نوفمبر ١٩٦٢.


٢- والدها هو المخرج أشرف فهمي.


٣- حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1986.


٤- عاشت في بداية حياتها ما بين عاصمة تشيلي "سانتياجو"، وفي العاصمة الإسبانية مدريد.


٥- تجيد ثلاث لغات أجنبية هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.


٦- اتجهت التمثيل منذ كانت في الثانية عشر من عمرها.


٧- عملت مذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان "حكايات راوية وفكري"، وشاركت في الجزء الثالث من المسلسل الشهير "ليالي الحلمية".


٨- قامت ببطولة قرابة ال٢٠ فيلم، منها: "كيد العوالم"، و"يوم حلو ويوم مر"، و"جالا جالا"، و"طأطأ وريكا وكاظم بيه".


٩- في عام ٢٠٠٨، استقالت من نقابة المهن التمثيلية، واختفت عن الساحة الفنية.


١٠- تزوجت 4 مرات، الأولى من الموسيقار عمر خيرت، والذي أنجبت منه ابنها الوحيد "عُمر"، ثم تزوجت من شخص آخر خارج الوسط الفني، وبعده تزوجت من المخرج "شريف شعبان"، وأخيرًا المنتج عمرو حجازي.



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