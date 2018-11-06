اتجهت للتمثيل في الـ١٢ من عمرها وتجيد ٣ لغات.. معلومات عن جالا فهمي في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة جالا فهمي، اليوم الثلاثاء بعيد ميلادها السادس والخمسين.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ١٠ معلومات عنها.

١- ولدت جالا في السادس من نوفمبر ١٩٦٢.





٢- والدها هو المخرج أشرف فهمي.





٣- حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1986.





٤- عاشت في بداية حياتها ما بين عاصمة تشيلي "سانتياجو"، وفي العاصمة الإسبانية مدريد.





٥- تجيد ثلاث لغات أجنبية هي الفرنسية والإنجليزية والإسبانية.





٦- اتجهت التمثيل منذ كانت في الثانية عشر من عمرها.





٧- عملت مذيعة لبرنامج إذاعي بعنوان "حكايات راوية وفكري"، وشاركت في الجزء الثالث من المسلسل الشهير "ليالي الحلمية".





٨- قامت ببطولة قرابة ال٢٠ فيلم، منها: "كيد العوالم"، و"يوم حلو ويوم مر"، و"جالا جالا"، و"طأطأ وريكا وكاظم بيه".





٩- في عام ٢٠٠٨، استقالت من نقابة المهن التمثيلية، واختفت عن الساحة الفنية.





١٠- تزوجت 4 مرات، الأولى من الموسيقار عمر خيرت، والذي أنجبت منه ابنها الوحيد "عُمر"، ثم تزوجت من شخص آخر خارج الوسط الفني، وبعده تزوجت من المخرج "شريف شعبان"، وأخيرًا المنتج عمرو حجازي.







