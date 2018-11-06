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بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان يلا شوت (قمة اليوم) | مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان مباشر على bein sport

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:06 ص
بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان يلا شوت (قمة اليوم) | مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان مباشر على bein sport
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عمرو عادل
 
بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان يلا شوت (قمة اليوم) | مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان مباشر على bein sport

أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسبانى، أن الفريق الكتالونى يملك مجموعة من اللاعبين القادرين على قيادته نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا خلال الموسم الحالى رغم صعوبة المهمة.

وتحدث بيكيه فى حواره مع الموقع الرسمى لنادى برشلونة بمناسبة خوضه المباراة المئوية مع الفريق فى دورى الأبطال ضد إنتر ميلان غدًا، قائلاً: "لدى حنين إلى الماضي، بالطبع، أنا أشعر بالكثير من السعادة، لأن لدي مهنة مهمة للغاية".

أضاف بيكيه المتوج بدورى الأبطال 4 مرات منها ثلاثة مع برشلونة والأخرى مع مانشستر يونايتد "عندما يثنى عليك شخص مثل المدرب فيرجسون، هذا يعني أننا حققنا أشياء عظيمة مع البارسا".
بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان يلا شوت (قمة اليوم) | مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان مباشر على bein sport

وتابع مدافع برشلونة:"خوض 100 مباراة فى دوري الأبطال في هذا النادي يعني أنك تلعب بشكل جيد مع فريق عظيم".

بث مباشر مباراة برشلونة وانتر ميلان يلا شوت (قمة اليوم) | مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان مباشر على bein sport

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