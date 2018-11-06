بث مباشر (liverpool) مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر (ريد ستار) في دوري ابطال اوروبا livehd7 اونلاين يلا شوت | shoot

نجح محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل هدفين في تقدم فريقه بثلاثية أمام ريد ستار بلجراد الصربي في المباراة المقامة على ملعب “أنفيلد”، ضمن منافسات دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وجاء هدف الريدز الأول في الدقيقة 20 عن طريق اللاعب روبرتو فيرمينو، ثم سجل محمد صلاح الهدف الثاني في الدقيقة 45، وفي الدقيقة 51 من ركلة جزاء.





وشهدت تشكيلة يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تواجد الدولي المصري محمد صلاح، إلى جانب الثنائي السنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينيو.

بث مباشر (liverpool) مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر (ريد ستار) في دوري ابطال اوروبا livehd7 اونلاين يلا شوت | shoot

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي، “أليسون بيكر في حراسة المرمى، أليكس أرنولد وفيرجيل فان دايك وجو جوميز وأندري روبريتسون في الدفاع، وفابينيو وفينالدوم وشكوردان شاكيري في الوسط، ومحمد صلاح وساديو ماني وروبيرتو فيرمينو في الهجوم”.

بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.

بث مباشر (liverpool) مشاهدة مباراة ليفربول والنجم الاحمر (ريد ستار) في دوري ابطال اوروبا livehd7 اونلاين يلا شوت | shoot

موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .