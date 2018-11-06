تامر عبد الحميد: أزمة كرول السبب وراء اعتزال حازم إمام

كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن حازم إمام نجم القلعة البيضاء وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اعتزل في إحدى تدريبات الأبيض تحت قيادة الهولندي رود كرول المدير الفني السابق للأبيض.

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حازم غادر التمرين في إحدى المرات غاضبًا بسبب أزمة مع كرول، وأعلن اعتزاله، لكن ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها تواصل معها وأثناه عن قراره.

وواصل أنه حدث موقف مشابه معه لكنه غادر النادي غاضبًا ولم يتحدث معه أحد أو يقدر ما قدمه مع الزمالك خلال مشواره.