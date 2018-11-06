ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

تامر عبد الحميد: أزمة كرول السبب وراء اعتزال حازم إمام

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:03 ص
تامر عبد الحميد: أزمة كرول السبب وراء اعتزال حازم إمام
حازم إمام
طباعة
 

كشف تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق، أن حازم إمام نجم القلعة البيضاء وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، اعتزل في إحدى تدريبات الأبيض تحت قيادة الهولندي رود كرول المدير الفني السابق للأبيض.

 

وقال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إن حازم غادر التمرين في إحدى المرات غاضبًا بسبب أزمة مع كرول، وأعلن اعتزاله، لكن ممدوح عباس رئيس الزمالك وقتها تواصل معها وأثناه عن قراره.

 

وواصل أنه حدث موقف مشابه معه لكنه غادر النادي غاضبًا ولم يتحدث معه أحد أو يقدر ما قدمه مع الزمالك خلال مشواره.

المزيد عن: كرول رياضة حازم امام تامر عبد الحميد الاخبار الرياضية اخبار رياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب دوري أبطال إفريقيا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
-
x
14:45
-
بتروجيت
سموحة
-
x
17:00
-
الداخلية
طلائع الجيش
-
x
17:00
-
الجونة
المقاولون العرب
-
x
20:00
-
الانتاج الحربي
كأس زايد للأندية الأبطال
النصر - السعودية
-
x
19:00
-
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
دوري أبطال أوروبا
موناكو - فرنسا
-
x
19:55
-
كلوب بروج - بلجيكا
سرفينا زفيزدا - صربيا
-
x
19:55
-
ليفربول - إنجلترا
أتلتيكو مدريد - أسبانيا
-
x
22:00
-
بوروسيا دورتموند - ألمانيا
انتر ميلان - إيطاليا
-
x
22:00
-
برشلونة - أسبانيا
توتنهام هوتسبير - إنجلترا
-
x
22:00
-
بي إس في آيندهوفن - هولندا
نابولي - إيطاليا
-
x
22:00
-
باريس سان جيرمان - فرنسا
شالكه 04 - ألمانيا
-
x
22:00
-
جالطة سراي - تركيا
بورتو - البرتغال
-
x
22:00
-
لوكوموتيف موسكو - روسيا
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الهلال
-
x
16:55
-
الإتفاق
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/6/2018 3:30:16 AM