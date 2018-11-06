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مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 03:02 ص
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd
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عمرو عادل
 
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd

تُقام، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة قوية بين فريقي إنتر ميلان وبرشلونة في إطار بطولة دوري أبطال أوروبا. 

الفريقان يلتقيان، في ملعب سان سيرو، في الجولة الرابعة من دور مجموعات البطولة.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان:
تنطلق هذه المباراة في تمام الساعة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية.
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd

القناة الناقلة والمعلق:
تُذاع مباراة برشلونة وإنتر ميلان عبر قناة bein sports hd 1، بصوت المعلق "يوسف سيف".

مشوار برشلونة وإنتر ميلان في دور المجموعات:
يتصدر برشلونة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعد فوزه في مباراة الجولة الأولى أمام أيندهوفن برباعية نظيفة، ثم تخطيه توتنهام بأربعة أهداف مقابل هدفين، وأخيرًا تجاوزه إنتر ميلان في الجولة السابقة بهدفين دون رد.
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd

أما إنتر ميلان فيتواجد في المركز الثاني برصيد 6 نقاط حيث فاز في الجولة الأولى أمام توتنهام بهدفين مقابل هدف، وتخطى أيندهوفن بنفس النتيجة، قبل أن يسقط أمام برشلونة بنتيجة 2-0 في الجولة الماضية.

قائمة برشلونة لمواجهة إنتر ميلان:
أعلن مدرب فريق برشلونة "إرنستو فالفيردي" القائمة المستدعاة لمواجهة إنتر ميلان مساء اليوم، ضمت كل من:
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd

مارك تير شتيجن، ياسبر سيلسين، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، تشومي، إينياكي بينيا، نيلسون سيميدو، سيرجي روبيرتو، كليمنت لينجليت، سيرجيو بوسكيتس، رافينيا ألكانتارا، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، فيليب كوتينيو، آرثر ميلو، دينيس سواريز، لويس سواريز، ليونيل ميسي، مالكوم، كارليس آلينيا، منير الحدادي، عثمان ديمبلي.

وتحوم التكهنات حول مدى إمكانية مشاركة "ميسي" في مباراة اليوم حيث أنه كان من المفترض أن يغيب ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الذراع في الشهر الماضي.
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd

ولكن هناك تقارير صحفية تشير إلى إمكانية مشاركته أمام الفريق الإيطالي الليلة، ويمكن مطالعة التفاصيل من هنا.
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام إنتر ميلان:
حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: ألبا، لينجليت، بيكيه، روبيرتو.

خط الوسط: آرثر، بوسكيتس، راكيتيتش.

خط الهجوم: رافينيا، كوتينيو، سواريز.

قائمة إنتر ميلان لمواجهة برشلونة:
أعلن مدرب فريق إنتر ميلان "لوتشيانو سباليتي" القائمة المستدعاة لمواجهة برشلونة في مباراة اليوم، وضمت كل من:
مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd

هاندانوفيتش، باديلي، بيرني، فرساليكو، دي فريج، رانوكيا، أسامواه، ميراندا، دامبروزيو، سكرينيار، فيتشينو، ناينجولان، فاليرو، بيريسيتش، بروزوفيتش، إيكاردي، مارتينيز، كيتا بالدي، بوليتانو، كاندريفا.

التشكيل المتوقع لإنتر ميلان أمام برشلونة:
حراسة المرمى: هاندانوفيتش.

خط الدفاع: أسامواه، ميراندا، سكرينيار، فرساليكو.

خط الوسط: فاليرو، فيتشينو.

خط الهجوم: بيريسيتش، ناينجولان، بالدي دياو، إيكاردي.


مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء 6-11-2018 (الدوري الاسباني) Hd


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