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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نابولي اليوم.. نيمار يتحدى إنسيني

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:47 ص
موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد نابولي اليوم.. نيمار يتحدى إنسيني
باريس سان جيرمان ونابولي
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منى العوضي
 

يخوض فريق باريس سان جيرمان مواجهة نابولي الإيطالي، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

ويلتقي سان جيرمان الفرنسي مع نابولي على ملعب الأخير "سان باولو"، اليوم الثلاثاء والموافق 06- 11- 2018 في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر بتوقيت الإمارات، في مواجهة ينتظرها الكثيرون خاصة بين الثنائي المتألق نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان، والإيطالي إنسيني.

 

ويأتي ترتيب المجموعة الثالثة قبل انطلاق الجولة الرابعة كالتالي:

 

1- ليفربول: 6 نقاط

2- نابولي: 5 نقاط

3- باريس سان جيرمان: 4 نقاط

4- النجم الأحمر: نقطة

 

وكان فريق باريس سان جيرمان قد تعادل مع نابولي بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة فيما يحاول بطل فرنسا بقيادة نجومه كافاني ومبابي ونيمار أن يحصدوا الثلاث نقاط على أمل تصدر المجموعة.

 

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة نابولي مع باريس سان جيرمان بالجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا عبر قناة "بي إن سبورت 2" بصوت المعلق المتميز رؤوف خليف.

 

وستكون مباراة نابولي مع باريس سان جيرمان بدوري الأبطال مذاعة عبر عدة قنوات أجنبية مفتوحة مثل "RMC Sport 1"، بالإضافة إلى "Arena Sport 1 Serbia"، و"MAX Sport 2".

 

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان ونابولي في دوري الأبطال عبر موقع الفجر الرياضي.

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