رابط تابع ماتش HD مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر HD مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم YALLASHOOT

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أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسبانى، أن الفريق الكتالونى يملك مجموعة من اللاعبين القادرين على قيادته نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا خلال الموسم الحالى رغم صعوبة المهمة.

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وتحدث بيكيه فى حواره مع الموقع الرسمى لنادى برشلونة بمناسبة خوضه المباراة المئوية مع الفريق فى دورى الأبطال ضد إنتر ميلان غدًا، قائلاً: "لدى حنين إلى الماضي، بالطبع، أنا أشعر بالكثير من السعادة، لأن لدي مهنة مهمة للغاية".

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أضاف بيكيه المتوج بدورى الأبطال 4 مرات منها ثلاثة مع برشلونة والأخرى مع مانشستر يونايتد "عندما يثنى عليك شخص مثل المدرب فيرجسون، هذا يعني أننا حققنا أشياء عظيمة مع البارسا".

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وتابع مدافع برشلونة:"خوض 100 مباراة فى دوري الأبطال في هذا النادي يعني أنك تلعب بشكل جيد مع فريق عظيم".





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