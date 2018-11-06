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رابط تابع ماتش HD مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر HD مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم YALLASHOOT

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:58 ص
رابط تابع ماتش HD مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر HD مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم YALLASHOOT
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عمرو عادل
 
رابط تابع ماتش HD مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر HD مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم YALLASHOOT

أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسبانى، أن الفريق الكتالونى يملك مجموعة من اللاعبين القادرين على قيادته نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا خلال الموسم الحالى رغم صعوبة المهمة.
رابط تابع ماتش HD مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر HD مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم YALLASHOOT

وتحدث بيكيه فى حواره مع الموقع الرسمى لنادى برشلونة بمناسبة خوضه المباراة المئوية مع الفريق فى دورى الأبطال ضد إنتر ميلان غدًا، قائلاً: "لدى حنين إلى الماضي، بالطبع، أنا أشعر بالكثير من السعادة، لأن لدي مهنة مهمة للغاية".
رابط تابع ماتش HD مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر HD مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم YALLASHOOT

أضاف بيكيه المتوج بدورى الأبطال 4 مرات منها ثلاثة مع برشلونة والأخرى مع مانشستر يونايتد "عندما يثنى عليك شخص مثل المدرب فيرجسون، هذا يعني أننا حققنا أشياء عظيمة مع البارسا".
رابط تابع ماتش HD مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر HD مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم YALLASHOOT

وتابع مدافع برشلونة:"خوض 100 مباراة فى دوري الأبطال في هذا النادي يعني أنك تلعب بشكل جيد مع فريق عظيم".

رابط تابع ماتش HD مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم بث مباشر HD مباراة برشلونة ضد انتر ميلان اليوم YALLASHOOT

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