رابط قوي liverpool بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار اليوم يلا شوت مباشر

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الأحمر اليوم يبحث عنها الان عشاق الكرة الأوروبية فأنتم على موعد مع مباراة ليفربول والنجم الأحمر الفريق الصربي في لقاء مميز من خلال ملعب بلجراد عاصمة صربيا، هذا اللقاء الذي سيحضره آلاف متابعي الكرة الأوروبية وعشاقها في كل مكان، فها هي المرحلة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا وسنقدم لكم اليوم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الأحمر لمشاهدة ممتعة.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الأحمر

ننقل اليكم أهم ترددات القنوات الناقلة لمباراة ليفربول والنجم الأحمر اليوم مجاناً ب، حيث يحمل ملعب ريد ستار عدد كبير من أهم نجوم العالم، فيحمل نجوم فريق ليفربول الذي سيُقاتل للفوز في هذه الجولة على نظيره الصربي النجم الأحمر وننقل اليكم الان تردد القنواتبشكل مجاني تماماً دون أي اشتراكات لمشاهدة البث المباشر لمباراة ليفربول والنجم الاحمر فى دورى ابطال اوروبا.

رابط قوي liverpool بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار اليوم يلا شوت مباشر

وسوف نشاهد المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر، وفي الساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية.





وهناك عدد كبير من الجماهير العربية وبالتحديد الجمهور المصري الذي يتابع المباراة من أجل نادي ليفربول الذي يلعب في صفوفه النجم المصري محمد صلاح، والذي سيقاتل مع فريقه حتى يستطيع الحصول على ثلاثة نقاط إضافية من خلال هذه المباراة كي يحصل على درع أمان للوصول إلى دور الـ 16 من خلال هذه البطولة الكبيرة.

بطاقة المباراة:

النجم الأحمر Vs ليفربول.

البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة الرابعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .

الملعب : ريد ستار ستاديوم .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ليفربول (4-0) النجم الأحمر.

رابط قوي liverpool بث مباشر مباراة ليفربول والنجم الاحمر كورة لايف | مشاهدة مباراة ليفربول وريد ستار اليوم يلا شوت مباشر

موعد المباراة :

8:55 مساءاً بتوقيت السعودية .

7:55 مساءاً بتوقيت مصر .

7:55 مساءاً بتوقيت فلسطين .

7:55 مساءاً بتوقيت الأردن.

7:55 مساءاً بتوقيت سوريا .

7:55 مساءاً بتوقيت لبنان .

8:55 مساءاً بتوقيت العراق .

7:55 مساءاً بتوقيت السودان .

8:55 مساءاً بتوقيت اليمن .

7:55 مساءاً بتوقيت ليبيا .

6:55 مساءاً بتوقيت تونس .

6:55 مساءاً بتوقيت الجزائر .

6:55 مساءاً بتوقيت المغرب .

9:55 مساءاً بتوقيت الإمارات.

8:55 مساءاً بتوقيت البحرين.

9:55 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

8:55 مساءاً بتوقيت الكويت .

8:55 مساءاً بتوقيت قطر.

5:55 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

8:55 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

5:55 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .