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خالد عكاشة: هكذا يمكن أن نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 06:33 ص
خالد عكاشة: هكذا يمكن أن نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي في المستقبل
العميد خالد عكاشة - مدير المركز المصري للدراسات
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نعيم يوسف
 
قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات، إن الإرهاب يستغل وسائل التواصل الاجتماعي ويستفيد منها، بالإضافة إلى تجنيد الشباب من خلالها.

وأضاف "عكاشة" في لقاء مع برنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "Extra News"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن هذه الوسائل ستظل موجودة في المستقبل، وستتطور، وعلينا أن نستعد للتعامل معها.

وتابع مدير المركز المصري للدراسات،أنه يجب ترسيخ المفاهيم الايجابية، واستخدامها كتواصل اجتماعي وليس للتباعد، وأن نبث عليها قيم المواطنة والأخلاق، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نمل من بث القيم الإيجابية عليها.
المزيد عن: وسائل المواجهة السيسي التواصل الاجتماعي
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