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ماتش HD| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 6-11-2018 (يلا شوت)

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 02:53 ص
ماتش HD| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 6-11-2018 (يلا شوت)
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عمرو عادل
 
ماتش HD| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 6-11-2018 (يلا شوت)

أكد جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة الإسبانى، أن الفريق الكتالونى يملك مجموعة من اللاعبين القادرين على قيادته نحو التتويج بدورى أبطال أوروبا خلال الموسم الحالى رغم صعوبة المهمة.
ماتش HD| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 6-11-2018 (يلا شوت)

وتحدث بيكيه فى حواره مع الموقع الرسمى لنادى برشلونة بمناسبة خوضه المباراة المئوية مع الفريق فى دورى الأبطال ضد إنتر ميلان غدًا، قائلاً: "لدى حنين إلى الماضي، بالطبع، أنا أشعر بالكثير من السعادة، لأن لدي مهنة مهمة للغاية".
ماتش HD| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 6-11-2018 (يلا شوت)

أضاف بيكيه المتوج بدورى الأبطال 4 مرات منها ثلاثة مع برشلونة والأخرى مع مانشستر يونايتد "عندما يثنى عليك شخص مثل المدرب فيرجسون، هذا يعني أننا حققنا أشياء عظيمة مع البارسا".

وتابع مدافع برشلونة:"خوض 100 مباراة فى دوري الأبطال في هذا النادي يعني أنك تلعب بشكل جيد مع فريق عظيم".

ماتش HD| مشاهدة مباراة برشلونة وانتر ميلان اليوم 6-11-2018 (يلا شوت)

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